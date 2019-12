Chiavari: proseguono i lavori alle Grazie

di Giuseppe Valle

La ruspa ha lavorato per tutta la notte sbancando la parte instabile della collina dove si è verificata la frana. Campioni del materiale sono stati inviati al laboratorio per le analisi chimiche. Il sindaco Marco Di Capua e Antonio Segalerba erano sul posto anche questa mattina per seguire l’andamento dei lavori.

Il materiale accumulato è oltre 2000 metri cubi che saranno poi stoccati in minima parte e il resto dovrà essere trasferito con i camion.

I rocciatori stanno predisponendo la parete per l’arrivo delle reti che, presumibilmente domani mattina, un elicottero calerà dall’alto.