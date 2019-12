Chiavari: Mercatino dei sapori e delle tradizioni

Dall’ufficio stampa di Totem Eventi riceviamo e pubblichiamo

Le Feste non finiscono mai!

Per due giorni (il 28 e 29 dicembre) dalle ore 10.00 alle ore 20.00 via Rivarola a Chiavari ospiterà il consueto ricco appuntamento gastronomico del mese, con produttori agroalimentari di grande qualità che proporranno prodotti tipici di varie regioni d’Italia.

Un’occasione per acquistare le ultime delizie per la fine dell’anno e per l’Epifania, facendosi conquistare dai dolci della tradizione genovese, i formaggi piemontesi, i prodotti sardi e molte altre golosità.

Il Mercatino dei Sapori e delle Tradizioni di Chiavari è una mostra-mercato che presenta al pubblico le migliori produzioni della tradizione enogastronomica italiana che raccontano attraverso il gusto, la storia e l’identità dei territori di provenienza.

Il Mercatino dei Sapori e delle Tradizioni è organizzato da Totem Eventi in collaborazione con l’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori.

Totem Eventi è una società di comunicazione, di ideazione e gestione eventi, che collabora a numerosi progetti e piani marketing turistico e territoriale in partnership con diversi Enti e Associazioni in Liguria e in altre regioni italiane.

L’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori sostiene e promuove artigiani del gusto, aziende agricole e piccoli produttori dell’enogastronomia regionale italiana che fanno della qualità, del forte legame con il territorio e delle lavorazioni il loro punto di forza.