Chiavari: la programmazione al cinema Mignon

Dal cinema Mignon di Chiavari (via Martiri della Liberazione 131; telefono 0185 309 694) riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 27 dicembre

Pinocchio

ore 15.00; 17.30

Regia: Matteo Garrone – Con: Federico Ielapi, Roberto Benigni – Italia, 2019 – 125′

Ci sono tutti, i personaggi principali del romanzo di Collodi, nel Pinocchio di Matteo Garrone: Geppetto e il suo burattino di legno, Lucignolo, Mangiafuoco, la Fata Turchina, il Grillo Parlante, il Gatto e la Volpe, fino all’Omino di burro, il Tonno e la Balena. Perché questo ennesimo adattamento cinematografico di una delle favole italiane più note nel mondo è enormemente rispettoso dell’originale, come già era stato Il racconto dei racconti al testo di Gianbattista Basile.

Star Wars – L’ascesa di Skywalker

ore 21.00

Da sabato 28 dicembre a mercoledì 1 gennaio

Pinocchio

ore 15.00; 17.30

Last Christmas

ore 21.30 (solo per il 31 dicembre ore 21.00)

Lo spettacolo di domenica 29 dicembre alle ore 21.30 è in lingua originale con sottotitoli

Regia: Paul Feig – Con: Emilia Clarke, Henry Golding – Gran Bretagna, 2019 – 102′

Katarina vorrebbe fare la cantante ma arriva in ritardo alle audizioni, si alimenta di schifezze ed eccede volentieri nel consumo di alcolici. Per vivere, lavora in un negozio di chincaglierie natalizie a Covent Garden, combinando più danni che altro, e a casa dei genitori ci torna poco, giusto per litigare. Finché non incontra Tom. Simpatico e premuroso, Tom si prende cura di lei, aiutandola ad arginare stress ed egocentrismo e spronandola a ritrovare la versione migliore di se stessa.

Da un soggetto di Emma Thompson e del marito, e dal famoso ritornello di una hit di George Michael, nasce questa rom-com di Natale, un po’ caotica, decisamente inglese e curiosamente divertente.