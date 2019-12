Chiavari: al Museo Archeologico incontro con il clown Mirog

Dal Museo Archeologico di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Il Museo Archeologico di Chiavari ripropone in occasione delle festività natalizie un’iniziativa, a cura della Compagnia dei Menditanti, che ha realizzato il sold out lo scorso novembre.

Sabato 28 dicembre alle ore 11, le famiglie con bambini da 0 a 12 anni avranno nuovamente l’occasione di incontrare Mirog, clown di Neanderthal, che racconterà le vicissitudini dei suoi avi. E quali misteri di bellezza nasconde la terra in cui si è stabilito, tanto da permettergli di dare i natali ai primi abitanti del Tigullio… (tutto accuratamente vero e verificabile nelle sale del Museo…).

Ingresso consentito a non oltre 25 persone; si consiglia la prenotazione: 0185 320829 (mattino) oppure pm-lig.museochiavari@beniculturali.it

Ingresso gratuito a bambini e ragazzi fino ai 18 anni d’età | a pagamento per gli adulti: intero 3 €, ridotto 2 € per ragazzi dai 18 ai 25 anni e per le categorie aventi diritto.

La Compagnia dei Menditanti nasce a Chiavari nel 1976 durante attività solidali sul territorio.

Da allora si occupa di teatro, per ragazzi, famiglie, di strada, a fini sociali e di recupero, di formazione, di ideazione e creazione eventi e quant’altro di attinente. Si forma in ambito di teatro classico, terzo teatro e clownerie. Si costituisce in associazione ed aderisce alla Fita (feder.teatro amatoriale) e come tale è Associazione di promoziona sociale (Aps) riconosciuta dalla Regione Liguria.

Miro Gatti è formatore teatrale. Come tale ha recentemente realizzato seminari di lettura ad alta voce. Dall’inizio della storia della Compagnia si occupa di messa in scena di spettacoli e di regia per altre realtà.