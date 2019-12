Bogliasco: petardi vietati, ma tre ore per sfogarsi

In considerazione che occorre rispettare il riposo degli anziani, la quiete dei luoghi e non spaventare gli animali, il sindaco di Bogliasco Gianluigi Brisca vieta l’utilizzo di materiali esplodenti, fuochi e materiali del genere dalle 00 alle 23 di martedì 31 dicembre 2019 e dalle 2 alle alle 23.59 dell’1 gennaio 2020. Ossia dalle 23 alle 2 della notte di San Silvestro si possono ignorare i motivi per cui viene vietato l’uso dei petardi nelle altre ore.

Il sindaco raccomanda inoltre di comprare i botti da rivenditori autorizzati; di non raccoglierne se trovati a terra; di sfruttare zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone; di non affidare ai bambini botti che richiedano una certa perizia.