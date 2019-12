Tigullio: il turismo, le luminarie e i negozi chiusi

Il tema del post Natale non sono tanto i regali da riciclare, quanto si è speso per il pranzo o dove trascorrono le festività i così detti Vip. L’argomento che rimbalza sui social, è : a che serve spendere soldoni per attirare turisti quando poi i beneficiari tengono i negozi chiusi nei giorni di festa? Si parte dalle luminarie per arrivare a tante altre iniziative sostenute da soldi pubblici per attirare, intrattenere gli ospiti, allungare la stagione turistica.

Molti esercenti sembrano fregarsene; il risultato, dipende da Comune a Comune, da zona a zona; sono troppi i negozi chiusi.

E’ così importante tenerli aperti? Lo è perché oltre il mare, l’ambiente, le curiosità del territorio, i negozi stessi possono costituire un’attrattiva, dare l’idea di una località attiva e non di un dormitorio.

Certo anche i commercianti hanno il diritto di godersi le festività, di andare in ferie a Natale, di fare i loro conti e vedere se alzare le saracinesche fuori stagione comporta un rischio.

La categoria però non può mugugnare e chiedere sostegno senza nulla dare in cambio alla collettività.