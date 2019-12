Sestri: “Di musica e parole”, incontro con Vittorio De Scalzi

Da Veronica Roti, Comunicazione Mediaterraneo Servizi, riceviamo e ripubblichiamo

“Di musica e parole”

Venerdì 27 dicembre, incontro con Vittorio De Scalzi, una chiacchiera e tanta musica per ripercorrere oltre 50 anni di carriera del grande Artista.

Presso la Sala Agave, dell’Ex Convento dell’Annunziata, nella splendida cornice della Baia del Silenzio di Sestri Levante, si terrà un momento magico, che avrà inizio alle ore 21.15, organizzato da Teatri di Levante in collaborazione con l’Associazione Culturale The Hub e Mediaterraneo Servizi, patrocinato dal Comune di Sestri Levante e Regione Liguria.

Un incontro, moderato dal giornalista Paolo della Sala, che vuole celebrare i 52 anni di carriera di Vittorio De Scalzi chiudendo in bellezza questo 2019, in attesa della nuova stagione di Teatri di Levante. Una grande serata celebrativa a scopo benefico, l’intero ricavato raccolto sarà infatti devoluto a favore della Onlus “Medici in Africa” (www.mediciinafrica.it).

Teatri di Levante celebra ogni anno la fine e l’inizio della rassegna estiva con serate di beneficienza. Quest’anno in particolare tali inziative sono state numerose: durante “Liguria delle Arti in Santa Caterina” sono stati raccolti i fondi per il restauro dell’altare di San Pietro in Vincoli; parte del ricavato raccolto dalla vendita delle opere dell’Artista Laura Zeni, in occasione della mostra “Rinascita blu” che ha visto “rinascere” e diventare opere i detriti portati dalla mareggiata del 29 ottobre 2018, è stato donato alla Baia del Silenzio e all’Amministrazione Comunale. Infine, parte del ricavato raccolto grazie al concerto di Napo è stato donato alla bellissima iniziativa “La luce di un gesto”.

Su questa scia, Teatri di Levante è onorato di poter contribuire a favore della Onlus “Medici in Africa”, una realtà importante, che sarà possibile conoscere meglio proprio venerdì 27 dicembre.

Costo del biglietto Euro 12

Info e prenotazioni

338 7565837 The Hub

Prevendite

– uff. Iat, corso Colombo Sestri Levante ‪0185 478530

– Tabaccheria Metaldi, via Martiri della Liberazione Chiavari ‪0185 370224

Con il contributo di Banca Carige e Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, filiali di Sestri Levante.

L’appuntamento per la presentazione della rassegna e il consueto concerto di Aldo Ascolese per Teatri di Levante 2020 sarà sarà venerdì 22 maggio 2020.