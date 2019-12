Sestri: “Caccia al tesoro” ed “Emozioni sull’antica Via della Seta”

Da Veronica Roti, Comunicazione Mediaterraneo Servizi, riceviamo e ripubblichiamo

Mentre a Palazzo Fascie prosegue la mostra sull’artista Adriano De Laurentis “Dentro e fuori dal sogno”, venerdì 27 dicembre Sestri Levante si anima di altre due interessanti e piacevoli iniziative, entrambe organizzate da Mediaterraneo Servizi.

Per il terzo anno di fila, torna la caccia al tesoro di Natale per le strade e le piazze di Sestri Levante a cura del Laboratorio Territoriale Tigullio, nodo della rete regionale di educazione ambientale che, da più di 15 anni, porta avanti i temi dell’ambiente e della sostenibilità anche attraverso attività ludico didattiche che coinvolgono le famiglie. La caccia al tesoro, dal titolo “Un tesoro di Natale”, in programma per il 27 dicembre alle 14.30 si snoderà tra le vie e le piazze del centro storico, partendo dal Museo Archeologico e della Città, in una sfida all’ultima domanda sul temi dell’ambiente e della conoscenza del territorio con un occhio al Natale e alle sue tradizioni.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni che, divisi in squadre e supportati dai loro genitori, nonni, o amici, saranno sottoposti a piccole prove, quiz, indovinelli fino al “tesoro” finale. L’iscrizione è obbligatoria e va effettuata telefonando al numero 0185 478530 oppure mandando un e-mail a labter@comune.sestri-levante.ge.it entro le ore 17 del giorno precedente.