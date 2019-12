Da Orlando Coccoglioniti, vicepresidente della Filarmonica “C. Colombo”, riceviamo e pubblichiamo

Il concerto della Filarmonica “Colombo” di Santa Margerita Ligure di questa sera si terrà all’Auditorium ex cinema Lux, via della Vittoria 1 e non in basilica.

La location è variata poiché la Curia non ha approvato il repertorio presentato da 60 bambini in coro e altrettanti musicisti ritenuto non adatto per un ambiente liturgico.