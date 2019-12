‘Santa’: sabato in piazza Caprera il rito del Confeugo

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Sabato 28 dicembre, a Santa Margherita Ligure si terrà il tradizionale Confeugo a cura del Lions Santa Margherita Ligure – Portofino e del Comune. Lo scambio di auguri tra l’abate e il doge, le premiazioni e l’accensione dell’alloro, sono in programma alle 11:00 in piazza Caprera. La cerimonia sarà preceduta da una sfilata per le vie cittadine.

Quest’anno l’abate del popolo sarà impersonato da Giuseppe “Beppe” Grillo anima (e cuore) del Parco degli Elfi; la categoria premiata dal Comune sarà il Consorzio Marittimo del Tigullio.