Per iscriversi hanno fatto la coda: 328 i partecipanti al cimento invernale del “Bagnun” a Riva Trigoso. Un record. Sono intervenuti gruppi provenienti anche da altre regioni che collezionano partecipazioni ai numerosi cimenti che si organizzano, sempre più numerosi, non solo in Liguria. Questa mattina a Riva la nuotatrice più anziana ha 92 anni, il più giovane 4.