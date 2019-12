Recco: nuove proiezioni di Natale in piazza Nicoloso

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Cambiano le immagini di Natale sulla facciata del Comune in piazza Nicoloso. Dopo il grande successo delle proiezioni luminose e animate , oggi 26 dicembre alle ore 17, con un giorno d’anticipo sul programma del “Magico Natale a Recco”, la facciata del Comune sarà illuminata da nuove suggestive immagini in grado di creare un’atmosfera d’incanto. Cittadini e visitatori hanno dimostrato di gradire lo spettacolo delle stelle cadenti. “Le proiezioni natalizie costituiscono un evento nuovo per la città – ha dichiarato il sindaco Carlo Gandolfo – un appuntamento unico e speciale che punta a valorizzare la città”.