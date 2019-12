Un turista sessantenne proveniente con una comitiva da Borgo San Dalmazzo, nel Cuneese, è morto questo pomeriggio mentre scattava una foto. Forse per un capogiro o un malore l’uomo, impegnato in una escursione, è precipitato in un dirupo.

L’incidente è avvenuto a Borgio Verezzi, nei pressi del Mulino Fenicio. Vani i soccorsi.

Altro incidente nell’imperiese in alta val Nervia, nell’entroterra di Ventimiglia, dove due escursionisti sono stati salvati da vigili del fuoco e soccorso alpino.