Cinque Terre: direttore Parco, mancato accordo sulla terna

di Guido Ghersi

A Manarola, nella sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, sabato 21 scorso si è riunito il consiglio direttivo dell’Ente, per la nomina del nuovo direttore anche perché Patrizio Scarpellini finisce il suo mandato alla fine di quest’anno.

Purtroppo i nomi proposti non hanno ottenuto la maggioranza degli otto membri del consiglio. La presidente, Donatella Bianchi, in proposito ha dichiarato: “Il confronto è stato approfondito ed ampio. I profili di alcune candidature non sono state condivise da tutti per alcune sfumature, ma sono certa che venerdì 10 gennaio quando ci riuniremo nuovamente, potremo esprimere i tre nominativi da inviare al Ministero dell’Ambiente”.