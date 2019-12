Chiavari:”Non è mia intenzione candidarmi”

Da Roberto Pettinaroli, caposervizio responsabile edizione Levante de Il Secolo XIX riceviamo e pubblichiamo

In riferimento alle indiscrezioni apparse stamani sul vostro sito, a proposito delle prossime elezioni regionali, smentisco che esista anche solo l’ipotesi di una mia candidatura. Preciso di non essere mai stato contattato da nessuna forza politica, né da schieramenti di qualsivoglia natura, e che non è comunque mia intenzione candidarmi, essendo impegnato a svolgere nel miglior modo possibile l’incarico di responsabile della redazione del Levante del Secolo XIX, ruolo che assorbe completamente ogni mia energia.

Distinti saluti,

Roberto Pettinaroli