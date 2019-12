Chiavari: “Paghi il posteggio, Luna park gratis. Il sindaco chiarisca”

Da Silvia Garibaldi, Gruppo consiliare “Noi di Chiavari” riceviamo e pubblichiamo

Che rapporto c’è tra Marina Chiavari e il Luna Park? Lo domandano all’amministrazione, attraverso un’interrogazione, i consiglieri comunali di Noi di Chiavari.

«Abbiamo notato – affermano Roberto Levaggi (capogruppo), Daniela Colombo e Silvia Garibaldi – come, in un tagliando del parcheggio a pagamento, sia contenuto un buono sconto per il Luna Park. La cosa non è stata minimamente comunicata alla cittadinanza e ci stupisce alquanto».

In particolare, i tre consiglieri di Noi di Chiavari chiedono «di venire in possesso della documentazione relativa alla convenzione tra operatori del Luna Park e Marina Chiavari e i termini precisi della stessa. Ci preme capire quale sia il rapporto, visto che, per ospitare il Luna Park, sono stati cancellati centinaia di parcheggi liberi nell’area della Colmata, creando enormi disagi per i pendolari e per i cittadini, che dureranno ben oltre la metà di gennaio. Visto che Marina Chiavari è una società interamente partecipata dal Comune di Chiavari, è proprio dall’amministrazione Di Capua che esigiamo delle spiegazioni».