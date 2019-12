Chiavari: frana, un’altra giornata di lavoro

Un’altra giornata di lavoro sulla collina delle Grazie a Chiavari per rimuovere tutto il materiale instabile che nuove piogge avrebbero fatto precipitare sulla carreggiata della via Aurelia. La bonifica non è ancora ultimata perché sul posto dovranno ancora intervenire i rocciatori. Da domani intanto si attendono gli esami dell’Arpal sui materiali stoccati per poi conferirli in discarica. Ancora nessuna certezza sulla riapertura a senso unico alternato che determinerà la fine del pedaggio gratuito tra Chiavari e Rapallo (e viceversa). Sul posto ci si chiede inoltre se sarà rifatto il muro di contenimento secondo criteri di affidabilità o se saranno sistemate reti e cavi di acciaio che, come visto in tanti casi, compreso questo delle Grazie, sono semplicemente paramassi e non parafrane.