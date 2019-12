Chiavari: anche un giornalista nel toto-elezioni

Se a Genova in vista delle elezioni regionali si parla della possibile candidatura di Ferruccio Sansa, a Chiavari Radio-Urne riporta le insistenti voci della possibile discesa in campo di un altro giornalista: Roberto Pettinaroli, caposervizio a Chiavari del Secolo XIX.

Pettinaroli è molto attivo nella presentazione di convegni ed iniziative. Ha personalmente appoggiato le importanti cause come quella di Giulio Regeni; il movimento che chiede sia fatta piena luce sulla morte di Ilaria Alpi; sensibile anche a far risorgere Arquata dopo il terremoto. Vicino all’Anpi.

La candidatura del professor Fausto Massardo quale espressione del centro-sinistra in Regione, potrebbe seriamente insidiare la vittoria di Giovanni Toti, qualora i 5 Stelle decidessero di fare fronte comune con Pd, renziani, Leu.

In questo quadro, Pettinaroli potrebbe portare nel parlamentino regionale – sempre che le indiscrezioni di Radio Urne vengano confermate – le necessità e i bisogni di Chiavari, Sestri Levante e del Tigullio in genere.