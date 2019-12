Camogli: “Il pranzo di Natale non è stato servito”

Da Claudio Pompei, consigliere comunale e capogruppo lista civica “Camogli nel cuore”, riceviamo e pubblichiamo

Il buon senso e lo stile dei Camoglini è ancora una volta degno di nota. L’Amministrazione, nel giorno di Natale, avrebbe voluto offrire, con soldi pubblici, il pranzo a tutti i residenti non riservando unicamente l’evento alle persone in difficoltà o sole, come pensavo all’inizio si volesse fare. Sarebbe stato un bel gesto da fare in questo periodo, nel rispetto delle varie situazioni personali, con lo scopo anche di rafforzare il senso di comunità.

Invece si è scelto di aprire a tutti…

Non essendo stato raggiunto il numero minimo di 30 prenotati (su 5300 cittadini) come richiesto dall’organizzazione, il pranzo è stato annullato.

Per la serie… Neanche i parenti hanno voluto partecipare…

Figuraccia?