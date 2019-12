Rapallo: tronchi pericolosi per la navigazione

Nella foto, in primo piano, un lungo tronco d’albero gettato sul litorale prossimo al Castello di Rapallo. Smaltirlo costituisce un costo per l’amministrazione comunale; certamente era un grave pericolo per la navigazione quando era in mare. Molti altri i tronchi spiaggiati in Riviera, altri sono ancora in mare.

I tronchi arrivano in mare trasportati dalle correnti dei corsi d’acqua dopo i nubifragi. Un fenomeno che si è andato aggravando con l’abbandono delle vallate. Eppure la Regione non è stata in grado (né questa giunta né la precedente) di varare una legge che obblighi a tenere puliti i corsi d’acqua; tagliare gli alberi che sono lungo gli argini o sulle sponde; evitare le discariche di detriti e rifiuti anche vegetali che finiscono nei torrenti o fiumi; eliminare gli scarichi fognari immessi nei corsi d’acqua.