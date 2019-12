Rapallo: il presepe del Circolo Pescatori Dilettanti

Questa mattina si è svolta la tradizionale apertura del presepe del Circolo Pescatori Dilettanti rapallesi, con brindisi di auguri natalizi. Quest’anno la natività è inserita in tre scorci di Rapallo e precisamente Valle Christi, Oratorio dei Neri e Antico Castello, a testimonianza che Gesù Cristo nasce in ogni luogo per tutti.

Le opere in pietra sono state eseguite da Vittorio Bonfanti e l’idea generale e la supervisione sono state di Giorgio Scarrone. Il presidente Riccardo Repetto ha ringraziato i numerosi soci che hanno collaborato e ha fatto gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Presenti l’assessore al Turismo Elisabetta Lai, che ha portato gli auguri natalizi dell’amministrazione, l’onorevole Michele Scandroglio e il candidato al Consiglio Regionale con il presidente Toti Domenico Cianci.