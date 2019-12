Rapallo: Capodanno alle Clarisse con lirica, musica, balletto e prosa

Da Sinibaldo Nicolini, Art-Management, riceviamo e pubblichiamo

Rapallo Opera Festival – Capodanno a Teatro – Lirica, Musica, Balletto e Prosa

Martedì 31 dicembre 2019 – ore 21,15

Di conserva con l’Amministrazione Cittadina in ordine al livello delle manifestazioni culturali, proponiamo un evento di notevole caratura in grado di soddisfare gli spettatori più esigenti.

L’evento si propone di offrire alla popolazione residente ed ai turisti presenti in città per le festività natalizie, nella serata che molte aspettative crea nell’immaginario collettivo, “la Notte di Capodanno”, un modo piacevole ed elegante di attendere il nuovo anno.

La serata, che si svolgerà al Teatro Le Clarisse di Rapallo, inizierà alle ore 21,15 con la presenza di Artisti di quattro diverse espressioni artistiche.

Anche questa fine d’anno la Art-Management diretta da Sinibaldo Nicolini presenta in collaborazione con l’Amministrazione della Città di Rapallo, con l’ Assessore al Turismo Elisabetta Lai un evento di grande qualità artistica e di piacevole fruizione: il Capodanno al Teatro Clarisse.

Sotto l’egida del Rapallo Opera Festival un cast di prim’ordine farà trascorrere piacevolmente al pubblico le ultime ore dell’anno vecchio, attendendo il nuovo, in un’atmosfera gioiosa, con un ricco programma di brani d’opera, romanze, e splendide musiche, inframmezzate dagli interventi della voce narrante e dalle danze.

Colonne della serata il Tenore Alessandro Fantoni con la Soprano Magdalena Gallo ed il Basso Franco Rios Castro.

Completano il ricco cast artistico il Pianista virtuoso Enrico Zucca ed il Violinista Lorenzo Moretti; la danza sarà in scena con Madame Livia Ghizzoni ed il suo Corp de Ballet.

Partecipazione straordinaria di un grande eclettico personaggio: Luigi Maio, “Musicattore” attore, musicista, creatore di opere di elevato pregio artistico.

Il coordinamento artistico è affidato, come di consueto, al Maestro Roberto Sèrvile, alta personalità del mondo della lirica e Direttore Artistico di Rapallo Opera Festival.

Al termine tutto il pubblico sarà invitato a brindare all’Anno Nuovo con gli Artisti presso il Salone Bar del Teatro, dove sarà allestita una bouvette per il rinfresco.

Canto: Tenore Alessandro Fantoni, Soprano Magdalena Gallo, Basso Franco Rios Castro.

Musica: Al pianoforte il Maestro Enrico Zucca.

Al violino il Maestro Lorenzo Moretti

Balletto: Compagnia Italiana Teatro e Danza diretta da M.me Livia Ghizzoni.

Prosa : Musicattore Luigi Maio.

Lo spettacolo si dividerà in due tempi: il primo dedicato ai più celebri brani operistici, sia in solo che in duetti . Il secondo tempo sarà caratterizzato da arie e canzoni più popolari.

Saranno inframmezzati brani musicali, balletti e cammei in prosa.

Ingresso: Intero € 30,00 (trenta) Ridotto € 25,00 (venticinque) compreso il buffet di mezzanotte. Info al 335 6093 687

Prevendita biglietti presso la Libreria Agorà, Via Milite Ignoto n. 22 – Rapallo.Tel: 0185 23 42 88.

Apertura botteghino Teatro Clarisse ore 20,30.