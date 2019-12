Portofino: fiaccolata, un Gesù in carne ed ossa, il brindisi

Lo scorso anno, dopo la mareggiata, Portofino iniziava a tornare alla normalità con la passerella pedonale che permetteva di raggiungere il Borgo a piedi o in bicicletta. Per salutare l’evento, la vigilia di Natale era stata organizzata una fiaccolata da Capo Nord per raggiungere attraverso la passerella la chiesa parrocchiale di Divo Martino ed assistere alla messa di mezzanotte.

Quest’anno tutto è tornato alla normalità e Portofino splende di luci; c’è l’albero di Natale; il gigantesco fiocco di neve luminoso di Canazei; la passerella che collega sul mare i due moli; le luci proiettate sulle facciate delle case; il globo terracqueo luminoso.

La vigilia di Natale, la fiaccolata, che sarà probabilmente ripetuta ogni anno, è partita dalla celebre piazzetta, guidata dal sindaco Matteo Viacava e con una folta partecipazione. Uno spettacolo molto suggestivo. Il corteo è’ salito fino a San Giorgio dove è il cimitero; è sceso sulla calata, ha attraversato la passerella che collega i due moli e si è concluso nella parrocchia dedicata a Divo Martino. Qui Don Giosso, come è tradizione, ad inizio della celebrazione della messa, ha fatto il giro della chiesa riscaldata, esibendo, simbolo della natività di Gesù, il penultimo nato di Portofino, Francesco Gimelli, avvolto soltanto in un velo che gli copriva l’inguine. Tra i fedeli Piersilvio Berlusconi con la famiglia. Terminata la messa inaugurazione del presepe realizzato da Giacomo Viacava, apprezzato maestro d’ascia e papà del sindaco. Quindi tutti in piazzetta per il brindisi augurale.