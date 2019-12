Natale, resiste il rito della messa di mezzanotte

Natale con i tuoi…Molto partecipata, ovunque, la celebrazione delle messe nel giorno in cui anche molti non praticanti assistono a quella di mezzanotte; spesso dopo il cinema o la cena della vigilia. Sempre maggiore il numero delle persone che ha deciso, oggi, di pranzare fuori casa o di servirsi di pietanze acquistate in rosticceria.

Ancora basso il numero dei turisti; il trend cambierà come ogni anno dopo il Natale. Ancora presto per tirare le somme, sembra tuttavia che le spese per i regali siano state contenute.