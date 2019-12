Chiavari: la programmazione al cinema Mignon

Dal cinema Mignon di Chiavari (via Martiri della Liberazione 131; telefono 0185 309 694) riceviamo e pubblichiamo

Mercoledì 25

Star Wars: l’ascesa di Skywaker

Ore: 17.00; 21.00

Giovedì 26

Paw Patrol- Il film dei supercuccioli

Ore: 15,30

Regia: Charles E. Bastien – Animazione- Usa 2019 – 70′

In questa nuova avventura le cose si faranno difficili per i Paw Patrol, ma niente è irrisolvibile per loro e dimostreranno che nessun cucciolo è troppo piccolo per affrontare una grande impresa.

Ore: 17,00; 21,00

Venerdì 27

Pinocchio

Ore: 15,00; 17,30

Regia: Matteo Garrone – Con:Federico Ielapi – Roberto Benigni – Italia, 2019 – 125′

Ci sono tutti, i personaggi principali del romanzo di Collodi, nel Pinocchio di Matteo Garrone: Geppetto e il suo burattino di legno, Lucignolo, Mangiafuoco, la Fata Turchina, il Grillo Parlante, il Gatto e la Volpe, fino all’Omino di burro, il Tonno e la Balena. Perché questo ennesimo adattamento cinematografico di una delle favole italiane più note nel mondo è enormemente rispettoso dell’originale, come già era stato Il racconto dei racconti al testo di Gianbattista Basile.

Ore: 21,00