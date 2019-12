Casarza: la tragedia di Stefano, lo strazio della famiglia

Un natale tristissimo quello dei familiari, straziati dal dolore, dei colleghi e degli amici di Stefano Strada, 45 anni, una moglie e due figli di 11 e 9 anni, ucciso ieri per un infortunio sul lavoro. Una morte che ha scosso anche i soccorritori e quanti pur non conoscendo la vittima, un ottimo tecnico, sono venuti a conoscenza della tragedia. Già ieri durante le celebrazioni religiose si è preghato per Stefano, persona stimata e apprezzata.

Sul caso c’è il massimo riserbo. Si suppone che il pubblico ministero che ha aperto un fascicolo, affidi ad un perito la ricerca delle cause di quanto accaduto nello stabilimento di via Tangoni a Casarza Ligure.

Da quanto si è appreso si stava completando un nuovo impianto elettrico. Inutile formulare ipotesi sul fatto che a un tratto si sia attivata la corrente e, sembra, non si riuscisse, in seguito, a disattivarla. Sara il perito del tribunale, alla presenza di quelli di parte, ad accertare il motivo da cui si potranno appurare eventuali responsabilità.