Camogli: frana minaccia villino, intervengono sindaco e pompieri

Nel tardo pomeriggio a Camogli, si è verificata la frana di una fascia privata a monte di via Mazzini. Gli abitanti di una casa sottostante la frana, una coppia in vacanza, ha dato l’allarme per timore che la frana potesse arrivare al loro villino. Sul posto i vigili del fuoco di Rapallo; la polizia municipale; i tecnici di Iren poiché la frana aveva spezzato un tubo dell’acqua; il sindaco Francesco Olivari che è geologo. E’ stata considerata l’ipotesi di evacuare la casa dei due turisti, poi cassata. Domani col giorno un nuovo sopralluogo per verificare la situazione alla luce del giorno.

Nelle foto la zona di via Mazzini da cui parte la lunga scalinata che porta al villino e alla frana