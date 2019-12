“Stazioni sicure 2019”: controlli straordinari di polizia

Dall’ufficio stampa della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

Nella giornata di ieri in tutto il territorio nazionale su direttive del Servizio Polizia Ferroviaria di Roma, sono stati effettuati controlli straordinari ai passeggeri ed ai loro bagagli nell’ambito della Operazione Stazioni Sicure

La Polizia Ferroviaria per la Liguria, nel corso della Operazione ha impiegato nella intera regione 40 pattuglie, identificando 367 persone , controllando 32 scali e 134 bagagli, avvalendosi, nel capoluogo ligure, della collaborazione di due unità cinofile messe a disposizione dalla locale Questura.

Nell’ambito del servizio è stata arrestata una persona per evasione essendosi allontanata dalla detenzione domiciliare e denunciate altre 2 a piede libero: una per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e l’altra per false generalità.

Durante tutto il periodo festivo resterà alto il livello di attenzione da parte degli Operatori della Polizia Ferroviaria nelle stazioni che soprattutto durante queste Festività Natalizie rappresentano punti nevralgici della mobilità di migliaia di viaggiatori.