Sestri: tour dedicato alla scoperta delle botteghe storiche

A Sestri Levante il percorso di valorizzazione del patrimonio culturale è rappresentato anche dalle Botteghe Storiche e dai Locali di Tradizione di Sestri Levante che hanno fatto la storia della città e che spesso ne costituiscono un elemento identificativo. Dopo le prime visite guidate svoltesi con grandissimo successo proprio nel periodo natalizio dello scorso anno, e dopo una replica il primo novembre di quest’anno, il LabTer Tigullio, centro di educazione ambientale di riferimento per il Tigullio Orientale, assieme al MuSel, il Museo Archeologico e della città, propongono un nuovo appuntamento domenica 29 dicembre, con partenza alle ore 10 da Palazzo Fascie (Corso Colombo 50). Il progetto di un percorso guidato nasce dalla collaborazione con Ascom e Confesercenti, e da un “lavoro di squadra” che, come ha sempre sostenuto il Sindaco Valentina Ghio, “mette a sistema la tutela della nostra identità e la sua valorizzazione in chiave turistica, rendendo questi esercizi delle eccellenze di richiamo anche nei percorsi promozionali.”

L’itinerario, partendo dal centro storico, proseguirà poi verso Via Nazionale e Viale Mazzini, per poi proseguire sul lungomare, oltre che nel “caruggio”, e scoprire così passeggiando negozi e locali che nascondono storia e storie, curiosità e peculiarità architettoniche. Non si tratta soltanto di caffè e pasticcerie, con i loro eleganti arredi e decori, ma anche esercizi commerciali che testimoniano attività vecchie di almeno 50 anni (ma in alcuni casi anche molto di più). Il tour del 29 dicembre avrà una durata di circa due ore e sarà a partecipazione gratuita. Per motivi organizzativi è consigliabile la prenotazione anticipata entro le ore 12 del giorno stesso, all’Ufficio Iat: tel. 0185 478530, oppure email labter@comune.sestri-levante.ge.it, o amministrazionemusel@comune.sestri-levante.ge.it