Sestri: evasione fiscale da 1.600.000 euro

“Autoriciclaggio ed emissione di fatture inesistenti” Queste le accuse mosse dalla Guardia di Finanza ad un imprenditore italiano residente in Svizzera, ma di fatto abitante a Sestri levante. L’uomo è titolare di azioni in diverse società nel settore immobiliare, delle bevande e di cibi. L’inchiesta delle fiamme gialle ha appurato che l’uomo non avrebbe presentato denuncia dei redditi negli ultimi tre anni, omettendo di denunciare incassi per 1.600.000 euro; avrebbe inoltre emesso fatture per operazioni inesistenti a ditte di Sestri Levante e della Val Petronio per 3.000 euro.