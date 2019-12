‘Santa’: quattro minorenni in coma etilico, indagini

Quattro ragazzi minorenni sono finiti in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Erano in coma etilico. I sanitari hanno praticato le terapie del caso ed i ragazzi sono fuori pericolo. Prelevati all’esterno di una nota discoteca di Santa Margherita Ligure, resta ora l’inchiesta delle forze dell’ordine per capire dove i ragazzi abbiano bevuto, perché sono arrivati fino a quel punto, come mai nessuno ha loro impedito di bere fino a quel punto. Probabilmente servono misure che scuotano l’opinione pubblica.

Il problema alcolismo dilaga anche nel Tigullio. Esistono molte manifestazioni che esaltano la qualità dei vini; il prodotto costituisce una valida fonte di lavoro e reddito; non esistono però, nelle scuole, corsi che insegnino a gustare e a bere nella giusta misura. A combattere il fenomeno sembrano essere le sole forze dell’ordine che quasi quotidianamente controllano, denunciano, sospendono la patente a persone che guidano in stato di ebbrezza.