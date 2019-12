‘Santa’: le più belle vetrine ispirate al Natale

Una simpatica iniziativa, ad uso dei “social”, è stata creata ed è attualmente ancora in corso, a Santa Margherita Ligure.

Si tratta de “Le Belle Vetrine Natalizie di Santa”, una semplice operazione portata avanti dalla rivista Santa Magazine (di recente, divenuta “Tigullio Magazine”), edita da La Tigulliana e diretta da Marco Delpino.

Da circa un mese, Franco Borlenghi, caporedattore della Rivista e co-ideatore della stessa, insieme a Delpino, gira per Santa Margherita, fotografando tutte le vetrine che più riflettano lo Spirito Natalizio e pubblicandole sulle pagine “social”: Facebook (Santa Magazine, Tigulliana e tutte le altre legate alla città che lo consentano) ed Instagram (#tigullio.magazine,#santamagazine #tigulliana ed atre).

“E’ una cosa nata un po’ per ridere – ci spiega Borlenghi – agli inizi di novembre, da un commento dato ad un post su Facebook, riguardante le iniziative per le feste nella città: seguono un po’ quelle sui presepi e sulle “Madonnine di Santa”, realizzate gli scorsi anni. Ormai, sono circa una quarantina le foto realizzate ed in via di pubblicazione e, dai risultati ottenuti in quanto a visualizzazioni, “likes” e commenti, pensiamo, per il prossimo anno, di ampliarla a tutto il Tigullio. E’ un modo come un altro – continua il fotografo – di dare risalto alla città, mettendone in evidenza gli aspetti più vivi e colorati, allo scopo di invogliare il pubblico a visitarci, fare shopping qui, approfittando, inoltre, dell’ospitalità offerta dal Santa Claus Village”.