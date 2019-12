La mappa delle frane nel Levante Ligure si è arricchita di quella verificatasi a Riva Trigoso, in via Palermo; movimento franoso già attivo in passato e annunciato dalla caduta di alcuni sassi. Sul posto vigili del fuoco di Chiavari, tecnici del Comune, il sindaco Valentina Ghio. Saranno i rocciatori, venerdì prossimo a bonificare la parete. Poi la decisione su quali interventi effettuare per mettere in sicurezza la zona.