Regione: “Liguria meta di vacanze invernali”

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Nonostante il periodo di difficoltà la Liguria si conferma meta di vacanze invernali. Il Levante, per esempio, si prepara al tutto esaurito, come ha detto questa mattina il presidente Ugal Federalberghi Riviera di Levante, Aldo Werdin e di questo siamo molto soddisfatti”, ha commentato il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“A Genova poi i turisti troveranno una offerta di eventi mai vista prima in Italia con il Tricapodanno, tre serate di spettacolo con concerti con star nazionali come Gabry Ponte, Boomdabash e Giusy Ferreri, per ogni fascia di età ed ogni gusto musicale. E non solo: musei aperti di notte e tante iniziative sparse per tutto il territorio. Nelle prossime ore partirà la campagna di spot sulle reti tv nazionali per promuovere il Capodanno genovese e convincere così anche i turisti last minute: già adesso gli alberghi genovesi hanno raggiunto i numeri di riempimento dell’anno scorso, ora puntiamo a raggiungere tutti quelli che non hanno ancora deciso cosa fare a San Silvestro”, sottolinea Toti.

“Insomma, le istituzioni hanno fatto tutti gli sforzi economici e organizzativi possibili per rendere attrattiva la nostra regione: ora lavoriamo tutti insieme, dopo quattro anni di crescita del turismo, per migliorare la qualità e le professionalità dell’offerta ligure in tutte le stagioni dell’anno”.