Recco: Gandolfo ha detto sì alla richiesta di Diena

Recco avrà un intrattenimento sul lungomare anche in attesa della notte di San Silvestro. La richiesta era partita da Alice Diena , neoeletta presidente dell’Ascom. Prima in programma c’era solo lo spettacolo “Il re degli ignoranti” tributo a Celentano in programma lunedì 30 sul lungomare; una scelta del sindaco Carlo Gandolfo dopo avere preso atto che le iniziative della notte di Capodanno sono molte in Riviera.

Spiega Alice Diena: “La mia richiesta è stata accolta dal sindaco. Alla realizzazione della serata collaborano Ascom, Civ, Comune e i locali del lungomare”. L’attesa del 2020 sarà allietata da musica con Dj, giochi pirotecnici e soprattutto dalla comicità di Antonio Ornano.

La richiesta di Diena nasceva dagli esercenti del lungomare i cui clienti contavano di poter fare quattro salti sul lungomare senza spostarsi da Recco; il sindaco Carlo Gandolfo ha mostrato disponibilità; è stato così possibile avere una doppia serata.