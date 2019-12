RASSEGNA STAMPA. A-12 gratis tra Rapallo e Chiavari

Oggi martedì 24 dicembre, auguri a Giacobbe. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Santi patroni: per chi ha la febbre Sant’Adalardo. Parole: groppa (il dorso delle bestie da soma o da tiro, nello specifico la posteriore tra lombi e coda; in senso figurato le spalle; anche dorso di montagna).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Chiavari: frana alle Grazie, pedaggio gratuito tra Rapallo e Chiavari (e viceversa); tempi incerti per la riapertura dell’Aurelia. Natale: le messe di mezzanotte; presepi in Fontanabuona

Riva Trigoso: il 26 dicembre il cimento invernale. Sestri Levante: il Miramare chiude e manda i clienti a casa. Sestri Levante: Aurelia riaperta e sospensione dei lavori. Sestri Levante: dalla caccia al tesoro alla via della seta. Lavagna: “Sindaco la città è sporca”. Lavagna: alberi di Natale, donati al Comune. Cogorno: crolla fascia, casa inagibile. Chiavari: arriva l’influenza , scatta l’ora della guardia medica. Chiavari: la Società Economica nel 2020 tra Cibernetica, Dante e rilancio Ofe. Chiavari: il vescovo ha incontrato i giornalisti. Chiavari in diocesi fondi per restaurare sei opere d’arte. Chiavari: il 19 aprile la nazionale cantante. Chiavari: doni solidali con il Villaggio nel segno di don Nando Negri.

Rapallo: in funzione l’ascensore sul secondo binario. Santa Margherita Ligure: va in pensione il dottor De Giovanni.

Recco: in municipio lavori per un milione. Recco: cimento invernale domenica 29. Recco: gli appuntamenti di fine anno.