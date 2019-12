Tardo pomeriggio della vigilia di Natale. Maestranze con l’assessore ai Lavori pubblici di Rapallo Filippo Lasinio a San Michele, per terminare i lavori di pulizia e portare via i detriti portati dalla mareggiata; in moda da lasciare la frazione nel massimo ordine. “Un comportamento davvero straordinario – commenta il sindaco – per cui ringrazio di cuore sia Lasinio sia le maestranze”.