Rapallo: porto, conferenza deliberante il 10 gennaio

Ieri si è svolta in Regione la riunione della Conferenza dei servizi per esaminare il progetto definitivo del porto Carlo Riva di Rapallo: un’opera necessaria anche per evitare che in caso di mareggiata l’acqua invada il centro storico. Si tratta della ricostruzione della diga foranea. Dalla riunione non è emerso nessun problema. E’ stato così stabilito di convocare la conferenza deliberante per venerdì 10 gennaio. La mareggiata del 29-30 ottobre 2018 per la porto Carlo Riva, ha provocato costi, ricostruzione compresa, di 34-36.000.000.