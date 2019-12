Rapallo: eventi natalizi a Villa Queirolo

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Anche nel 2019 Villa Queirolo, in sinergia con la Casa di Babbo Natale a Villa Devoto, si anima nel periodo natalizio con tanti eventi dedicati al Natale.

La Pro Loco Capitaneato di Rapallo con la collaborazione di varie associazioni cittadine e di alcune attività commerciali, ed il sostegno dell’Amministrazione Comunale sotto l’egida dell’Accademia Culturale di Rapallo, organizza, a Villa Queirolo, una Mostra di Presepi ed una serie di Laboratori per i bambini.

Dal 24 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020 con orario 10/12 – 15/18 un mercatino alimentare, sito nell’area antistante Villa Queirolo, accoglierà i visitatori in un gazebo allestito dal Gruppo Alpini di Rapallo mentre nella Villa sarà possibile visitare una Mostra di Presepi.

In data 26 dicembre vi sarà uno spettacolo con la Palestra Energym alle ore 16,00 mentre i laboratori avranno questo calendario:

25 dicembre ore 17.00 Laboratorio del Presepio

26 dicembre ore 17.00 Laboratorio degli gnocchi

28 dicembre ore 15.00 Laboratorio Bombe da bagno con Associazione ATre

28 dicembre ore 16.00 Laboratorio dei nodi con il Circolo Nautico Rapallo

29 dicembre ore 16.00 Laboratorio Pasta Fresca

31 dicembre ore 17.00 Laboratorio del Presepio

2 gennaio ore 17.00 Laboratorio spruzzi di magia con Associazione ATre

3 gennaio ore 17.00 Laboratorio pasta di sale con Associazione ATre

Nelle date 28 e 29 dicembre 2019, la presenza dei tartufi, in collaborazione con l’Associazione Tartufai e tartuficoltori liguri, arricchirà il mercatino, riportando questo “nobile tubero” nella Città di Rapallo, nel periodo natalizio, magari per allietare le tavole delle feste.

Ma non solo, altre numerose iniziative a sorpresa, tra cui due giorni in allegria con il Gruppo Alpini di Rapallo, verranno via via comunicate, e si susseguiranno nel periodo delle festività per aumentare questo calendario già particolarmente denso di eventi.