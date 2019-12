Parco di Portofino: le prossime escursioni

29 dicembre “Tramonto alle batterie e al bricco”

Come terminare bene l’anno? Non c’è modo migliore che partecipare all’escursione per ammirare il tramonto dalle Batterie del Parco di Portofino.

Faremo inoltre una deviazione per salire sino al Monte Bricco, uno dei più bei punti panoramici del Parco di Portofino. Lo sperone che si erge alto sul mare offre una vista spettacolare sull’intero Golfo Paradiso.

L’appuntamento con la guida è alle ore 15.00 di fronte alla chiesa di San Rocco di Camogli

Itinerario: San Rocco di Camogli – Batterie – Bricco – San Rocco

Difficoltà: escursione media

Attrezzatura consigliata: scarpe da trekking e torcia (per il rientro)

Costo: escursione gratuita (l’escursione è garantita con un minimo di 5 partecipanti. Numero max iscritti: 15).

Prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del giorno precedente iscrivendovi a: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf53LAitlpYX-s61BvC9XmN0ACdx-UI-dFDmdHrMgihYql9qQ/viewform