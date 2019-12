Moneglia: presentazione dell’ultimo romanzo di Mario Dentone

Dalla Pro Loco Moneglia riceviamo e pubblichiamo

Sabato 28 dicembre alle ore 17.00 presso la Sala del Consiglio del Comune di Moneglia sarà presentato, con grande soddisfazione dell’Amministrazione comunale, l’ultimo romanzo dell’ ormai famoso scrittore monegliese Mario Dentone. Autore di ispirati romanzi, giornalista, da anni collaboratore del Secolo XIX, docente universitario, ospite di numerose rassegne letterarie e vincitore di altrettanti premi; è attualmente nelle librerie con il secondo capitolo de “La capitana”, parte di una nuova trilogia marinara che dopo il successo del comandante monegliese Geppin Vallaro ha conquistato i lettori con la sua splendida protagonista, donna di incredibile forza e coraggio che vive e combatte in un mondo dominato dagli uomini.

Il sindaco Claudio Magro con l’amministrazione comunale e la Pro Loco, vi invitano a questo appuntamento; un’ occasione imperdibile che consente attraverso pagine scritte magistralmente, di conoscere non solo la Liguria e il nostro mare, ma porta il nome di Moneglia e la sua bellezza in giro per tutta l’Europa.