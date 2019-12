Le ricette di Renzo Bagnasco: maccheroni genovesi in brodo e ravioli

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta di Natale:

maccheroni genovesi in brodo o “natalin”

Ingredienti : ½ kg di carne di manzo, 1 cappone, 1 carota, 1 gambo di sedano, 1 cipolla con infilzati 4 chiodi di garofano, 400 gr di maccheroni genovesi o natalini, 200 gr di salciccia, 5 grani di pepe nero e grana

Esecuzione : Sgrassare il più possibile il cappone; c’è chi ne toglie pure parte della pelle; cuocere le carni a fuoco lento unitamente alle verdure suggerite e agli aromatizzanti. A cottura avvenuta togliere le carni e gli aromi, schiumare il brodo e poi, quando ribolle, cuocervi i maccheroni per 6-7’ unitamente alla salsiccia spellata e ridotta a palline; in fine servire spolverando di parmigiano.

Ricetta per Santo Stefano:

ravioli

Ingredienti: …… finalmente i ravioli, accompagnati da tutto quanto era rimasto dal pranzo di Natale

Buon Natale I maccheroni o “natalin” erano il piatto d’apertura del pranzo di Natale, presenti su tutte le tavole senza distinzione di casta o ricchezza; i ravioli li preparavano le donne il mattino del giorno dopo, Santo Stefano in silenzio per non svegliare gli uomini; ricavavano per il ripieno quanto era avanzato dal pranzo natalizio, integrandolo con i sapori; come sempre erano loro a sacrificarsi. E’ bene ricordare che in Genova città la prima colazione del mattino di Natale era costituita da una calda scodella di trippe alla sbira. Non stupisca la cosa perché il giorno prima, la vigilia, lo abbiamo visto, si era osservato uno strettissimo digiuno con un solo piatto, a mezzogiorno, consistente in una minestra con i cavoli neri e niente altro per l’intera movimentata e fredda giornata, veglia della Messa di mezzanotte compresa. In fine ricordiamo che il pranzo di Natale iniziava soltanto a pomeriggio inoltrato e dopo che il padrone di casa aveva dato le “mandate” alla porta, da quel momento invalicabile. Il pranzo poi seguiva con cappon magro, capone lesso con mostarda, sanguinacci (berodi) tacchina arrosto o alla storiona, insalata di radici amare di Chiavari, fritti vari e in fine il pandolce e la frutta secca.

Per saperne di più consultare, sempre dello stesso Autore, Natale in Liguria- 1998