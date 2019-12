Lavagna: dopo la svolta del 2019, attese tre sentenze

Il 2019 a Lavagna verrà ricordata probabilmente per la realizzazione della rotatoria di via Moggia, opera importante per sicurezza e snellimento traffico. E’ stato l’anno che ha posto fine al commissariamento dopo le dimissioni e lo scioglimento del Consiglio comunale. E’ stato l’anno delle elezioni della nuova maggioranza di Gian Alberto Mangiante che ha prevalso su 100% Lavagna e sul centro-sinistra. E’ stato anche l’anno in cui è stato dichiarato il dissesto finanziario.

Il bisesto 2020 porterà alla soluzione definitiva di tre casi. Intanto avremo le sentenze in appello del processo seguito all’inchiesta “I conti di Lavagna”; seconda sentenza (che misteriosamente non è stata ancora resa nota) quella del Tribunale dell’Acqua; terzo verdetto: la città saprà chi ha causato il dissesto finanziario del Comune e chi dovrà pagare il conto.