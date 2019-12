Chiavari: sabato raccolta firme pro Parco di Portofino

Dall’Associazione “il bandolo” riceviamo e pubblichiamo

L’associazione “il bandolo” in collaborazione con il Coordinamento per il Parco Nazionale di Portofino ha organizzato per sabato 28 dicembre una giornata di sensibilizzazione e raccolta firme, saremo presenti a Chiavari in Via Martiri della Liberazione angolo Piazza Matteotti dalle ore 10 alle ore 19.

Hanno aderito all’iniziativa già diverse associazioni del nostro territorio, Legambiente, Lipu, Cai, Fiab Tigullio, Cittadinanza Attiva, etc.. auspichiamo che la mobilitazione in diverse cittadine del nostro comprensorio aiuti nella consapevolezza che l’istituzione del Parco Nazionale di Portofino costituirebbe una occasione irripetibile, uno strumento di sviluppo per le comunità locali. Una grande opportunità anche per i Comuni che non ospitano il Parco, ma che al momento con esso sono confinanti.

Riteniamo che sia necessaria una campagna informativa rivolta a tutti i cittadini come passaggio indispensabile per far sì che si sentano coinvolti e consapevoli che ladecisione che verrà adottata sia frutto del confronto tra questi e gli amministratori di Comuni e Regione.