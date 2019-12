Chiavari: “La squadra del cuore e il ruolo di Vittorio Mazza”

Da Vittorio Mazza, consigliere regionale e capitano della squadra benefica “Campioni del Cuore”, riceviamo e pubblichiamo

Volevo informarvi che leggendo il vostro articolo “Chiavari ad Aprile la partita del cuore”(http://www.levantenews.it/index.php/2019/12/23/chiavari-ad-aprile-la-partita-del-cuore/) vengo definito come “ormai trascinato ma consenziente nel mondo della Solidarietà”: tale affermazione è estremamente errata poiché io sono il presidente, l’organizzatore ed il capitano della squadra benefica “I Campioni del Cuore” che proprio ad Aprile affronterà la Nazionale Italiana Cantanti.

Il ruolo che svolgo all’interno della squadra è stato determinante in tutte le iniziative benefiche e solidali che sono state organizzate in questi anni con i “Campioni del Cuore”.

Sperando di avervi informato meglio sul mio ruolo vi ringrazio per l’attenzione dedicatami e vi rivolgo i miei cordiali auguri di buon Natale.

