Casarza: vicinanza della Cisl alla famiglia dell’operaio morto (2)

Dalla Cisl Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Non si può morire di lavoro, né la vigilia di Natale, né in nessun altro giorno. La sicurezza sul lavoro deve diventare veramente una priorità per l’Italia, al di là delle parole. Siamo ancora in piena emergenza, come denunciamo ormai da troppo tempo: per una battaglia vera serve un piano straordinario con controlli serrati, prevenzione e formazione per affermare una cultura nuova che metta al centro la persona umana – dice Luca Maestripieri, Segretario Generale Cisl Liguria commentando la morte dell’operaio morto folgorato stamattina a Casarza Ligure in una centralina dell’alta tensione -. Niente potrà essere efficace senza un potente aumento degli organici degli uffici ispettivi e un proficuo coordinamento tra gli enti preposti al controllo.

Tutta la Cisl della Liguria esprime vicinanza e cordoglio alla famiglia dell’operaio e ai sui colleghi di lavoro “