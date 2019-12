Casarza: padre di due figli l’uomo rimasto folgorato (3)

Si chiamava Stefano Strada, aveva 45 anni abitava a Mezzanego ed era papà di due figli di 11 e 9 anni. Tecnico della ditta Temar di Chiavari, stamattina alle 9.30 nello stabilimento di via Tangoni a Casarza Ligure stava riparando con un collega un guasto all’interno di una cabina elettrica quando, per cause in via di accertamento, è stato folgorato. A dare l’allarme il collega, disperato. Inutile l’arrivo dei vigili del fuoco e del 118. Quindi l’arrivo dei carabinieri e del magistrato di turno. Impianto posto sotto sequestro, salma a disposizione dell’autorità giudiziaria.