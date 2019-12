Casarza: operaio muore folgorato a 45 anni

Un operaio di 45 anni muore folgorato alla vigilia di Natale in una cabina elettrica in cui stava lavorando nello stabilimento Ex Astore di Casarza Ligure. L’infortunio mortale è avvenuto alle 9.30. Sul caso bocche cucite; sembra tuttavia che sia trascorso molto tempo prima che si sia trovato il sistema di staccare la corrente elettrice e recuperare il corpo ormai privo di vita. Sul posto il 118 con la Croce Rossa di Riva Trigoso; i vigili del fuoco di Chiavari; i carabinieri della Compagnia di Sestri Levante e il magistrato. Parte dello stabilimento è stato posto sotto sequestro; la salma è a disposizione dell’Autorità giudiziaria.