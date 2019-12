Camogli: “Non condivido la linea dell’amministrazione”

Da Claudio Pompei, consigliere comunale e capogruppo lista civica “Camogli nel cuore”, riceviamo e pubblichiamo alcune riflessioni in merito alle dichiarazioni lette sulla nostra testata

Camogli per ripartire ha bisogno di una politica di visione da qui a 10 anni. Non servono giustificazioni.

Necessita di una diga sommersa a difesa della passeggiata mare, di interventi di canalizzazione delle acque, di interventi strutturali sulla tettoia della Piscina per farla funzionare e creare utili anche in estate, invece sono anni che si spendono soldi in aggiustamenti non risolutivi della copertura.

In generale gli interventi effettuati dall’Amministrazione sono sicuramente utili, mai detto il contrario, ma un patrimonio di quasi 3 milioni originato dagli avanzi di bilancio degli anni precedenti è politicamente e strategicamente discutibile usarlo per rattoppi, alla genovese “tapulli”, come rifacimento muri. Bisognerebbe invece per tali finalità anche usare altre entrate ottimizzando e razionalizzando la spesa corrente.

Se, secondo il punto di vista del Sindaco, le potenzialità turistiche del paese sono sfruttate al massimo e va tutto bene e lui è contento, così come per il comparto commercio, allora si spiegano tante situazioni. Per risolvere i problemi il primo passo è almeno vederli…

Circa ai tecnicismi relativi all’ordine del giorno presentato per far esaminare la situazione del Festival della Comunicazione dalla Corte dei Conti, con pieno diritto, dalla maggioranza è stato emendato (modificato), a quel punto non era più totalmente condiviso. La maggioranza avrebbe potuto votare a favore sia della sua modifica, che è avvenuto, sia dell’ordine del giorno modificato e nella sua totalità, dove invece si è astenuta su un ordine del giorno da lei stessa modificato.

Niente di personale, siete ottime persone e cittadini, ma per i suddetti motivi chiedo un atto di responsabilità e le conseguenti dimissioni in blocco dalle cariche politiche perché, secondo il mio punto di vista, dopo oltre 20 anni nel palazzo, e dopo questo anno e mezzo di amministrazione, Camogli ha necessità di uno stile di direzione, di un coraggio e di capacità differenti.