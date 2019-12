Camogli: domenica mercato settimanale, circolazione e sosta

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

In occasione del mercato settimanale straordinario di domenica 29 dicembre la circolazione veicolare e la sosta e in via XX Settembre, in piazza Schiaffino e in via della Repubblica, dalle ore 6.00 alle ore 14.30 del 29 dicembre 2019, è così regolamentata:

A partire dal civico 33 di via XX Settembre e sino a piazza Schiaffino, compresa, è vietata la sosta a tutti i veicoli. I primi due posti, nelle adiacenze del civ. 33 di via XX Settembre, sono destinati alla manovra dei veicoli, gli altri parcheggi al posizionamento dei banchi e ai mezzi utilizzati per la vendita;

Nello stesso tratto e in via della Repubblica, nello stesso periodo, è vietata la circolazione a tutti i veicoli.